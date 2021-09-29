Париж, 29 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В общей сложности 650 центров исламистской пропаганды было зарыто во Франции с 2017 года, 28 сентября заявил в интервью изданию Le Figaro французский министр внутренних дел Жеральд Дарменен.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

По его словам власти республики наращивают борьбу с радикальным исламизмом. Глава МВД отметил, что за годы правления действующего президента Франции было распущено 12 исламистских ассоциаций. Дарменен добавил, что это в три раза больше, чем при двух предыдущих французских лидерах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Национальная ассамблея Франции приняла закон «Об укреплении республиканских принципов», который нацелен против исламистского сепаратизма в стране.

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