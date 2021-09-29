Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1846. За минувшие сутки скончались ещё четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 486 пациентов, у большинства из которых также выявлена внебольничная пневмония. 57 тяжёлых больных находятся в реанимации, 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 611 коек: занято — 486, свободно — 125 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,5%», — отметили в штабе.

На амбулаторном лечении, по ситуации на 29 сентября, остаются более 1,2 тыс. жителей республики.