Кемерово, 29 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области на сегодняшний день, 29 сентября, медицинскую помощь получают 1265 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9349 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 56 709 случаев заражения коронавирусом, 54 154 человека выздоровели, 1290 пациентов скончались.