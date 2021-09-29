Кемерово, 29 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области создаётся сеть специализированных центров для оказания помощи пациентам с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило региональное правительство.

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Уточняется, что сейчас их оснащают медицинским оборудованием. За счёт средств программы модернизации первичного звена здравоохранения приобретены 14 велоэргометров, пять аппаратов УЗИ, 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ.

«Сейчас в 14 медицинских организациях региона открываем высокотехнологичные центры для помощи самым тяжёлым больным. Кроме того, в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» для сердечно-сосудистой службы закуплено 73 единицы оборудования», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По официальным данным, ежегодно врачи кардиологической службы региона спасают более 25 тысяч пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями, проводят около четырех тысяч высокотехнологичных операций.