Якутск, 29 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. В трёх районах Якутии фиксируется уменьшение количества новых случаев COVID-19. Улучается эпидемиологическая обстановка в Сунтарском, Мирнинском и Верхневилюйском районах, сообщила на брифинге 29 сентября руководитель оперштаба республики, заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Читайте также: Ежедневное число новых заболевших COVID-19 в Якутии превысило 200

«Оценивая и анализируя ситуацию за недельный период, необходимо обратить внимание на то, что в ряде районов идёт снижение уровня заболеваемости, но тем не менее, это не снимает необходимости соблюдения тех мер и ограничений, которые устанавливаются», — отметила Ольга Балабкина.

Она подчеркнула, что на ситуацию повлияла своевременная работа оперативных штабов, которые предприняли опережающие меры. В Верхневилюйском, Сунтарском и Мирнинском районах ограничения, связанные с коронавирусом, были установлены ещё на этапе, когда люди возвращались из отпусков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии установлен новый «рекорд» по количеству новых заболевших коронавирусом. За сутки 28 сентября инфекцию обнаружили у 202 якутян (днём ранее — 197).