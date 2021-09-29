Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Депутаты Улан-Удэнского городского совета на внеочередной сессии приняли отставку своего коллеги Жаргала Цыбикова по «состоянию здоровья». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.

Аркадий Зарубин Мэрия Улан-Удэ

Вопрос был вынесен комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике горсовета.

«Коллеги, все 25 депутатов, проголосовали за то, чтобы Жаргал Цыбиков сложил полномочия «по собственному желанию» на основании его заявления», — отметил председатель совета Чимит Бальжинимаев.

На прошлой сессии депутаты отказались исключать Цыбикова из своих рядов по требованию прокуратуры. Позже выяснилось, что в день проведения заседания поступило заявление депутата о сложении полномочий «по собственному желанию».

Как сообщало ИА REGNUM, уже бывшего депутат и директора МУП «Водоканал» ранее обвинили в мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении вверенного имущества.