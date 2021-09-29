Якутск, 29 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В трёх районах Якутии — Таттинском, Вилюйском и Усть-Алданском — сложилась самая неблагоприятная в республике ситуация по распространению коронавирусной инфекции. В одном из муниципалитетов так получилось из-за несоблюдения ограничительных мер, сообщила 29 сентября на брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Групповых больших заражений на территории республики не фиксируется, тем не менее ситуация остаётся напряжённой», — сказал вице-премьер региона.

В Таттинском районе за неделю заболели COVID-19 несколько семей. Большое количество новых случаев инфекции также продолжает фиксироваться на территории Вилюйского района, где вирус распространился не смотря на достаточно чёткие и своевременные действия оперативного штаба, и учреждений здравоохранения. Сложной остаётся ситуация в Усть-Алданском районе.

«При этом необходимо обратить внимание на то, что основные мероприятия в районе, которые должны были быть ограничены, во многом не соблюдаются. В связи с этим усиливается работа управления Роспотребнадзора для того, чтобы ограничить проведение мероприятий и достаточно активное движение по Усть-Алданскому району. Здесь хотелось бы обратить внимание на недоработку оперативного штаба Усть-Алданского района», — сказал Ольга Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии установлен новый «рекорд» по количеству новых заболевших коронавирусом. За сутки 28 сентября инфекцию обнаружили у 202 якутян (днём ранее — 197).