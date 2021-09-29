Москва, 29 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 15 декабря 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск, который был подан к ЗАО «Евродевелопмент». Последнее выступало заказчиком проектной документации дома на улице Нагатинская, вл. 1 в Москве. Истцом в деле о несостоятельности является ООО «Институт науки, проектирования и инжиниринга», которое было исполнителем по этому контракту, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск к ЗАО поступил 24 сентября, а 28 сентября 2021 года дело приняла к производству судья Злобина.

Сумма долга, ставшего основанием для подачи банкротного иска, не сообщается. Между тем в мае 2021 года ООО через суд взыскало с ответчика 2,9 млн рублей долга и 600 тыс. рублей неустойки по контракту на выполнение проектных работ по объекту «Многоэтажный жилой дом» на улице Нагатинская, вл. 1.

Компания-ответчик учреждена в 2002 году, основной вид деятельности — производство земляных работ. Открытые источники связывают актив с девелоперской группой «Баркли» Леонида Казинца.