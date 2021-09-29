Кемерово, 29 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 29 сентября, за прошедшие сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 160 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 27, Белово — 22, Кемерово — 20, Междуреченск — 11, Прокопьевск — 11, Юрга — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Мыски — семь, Осинники — пять, Калтан — четыре, Киселевск — четыре, Тайга — четыре, Гурьевский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Березовский — два, Беловский МО — два, Тисульский МО — два, Тяжинский МО — два, Юргинский МО — два, Яшкинский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 167 пациентов выздоровели, пятеро скончались.