Лиссабон, 29 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Российский футбольный судья Сергей Карасёв не стал поддерживать акцию Black Lives Matter (BLM) и преклонять колено перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Порту» и «Ливерпулем».

Fc-anji.ru Сергей Карасев

Матч прошел 28 сентября в Португалии, и завершился победой англичан со счётом 5:1. Сергей Карасев проигнорировал акцию BLM как делал это ранее. При этом все футболисты обеих команд преклонили колено.

BLM — американское движение и акция, которая проводится якобы для борьбы с расизмом. Она возникла после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в мае прошлого года.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций сообщали, что отказ участвовать в этой акции не грозит дисциплинарным наказанием.