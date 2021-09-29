Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В строительство «Сахалинского нефтегазового индустриального парка» в северной части Южно-Сахалинска будет вложено 18 млрд рублей инвестиций. Проект позволит увеличить локализацию нефтегазовых сервисов и довести их долю с 5 до 25%, об этом на 25-м Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина» 28 сентября заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Алексей Лукашевич Сахалин

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Под строительство объектов уже выделен участок площадью 70 га. Планируется выделить ещё столько же. Реализация проекта позволит создать более 1000 новых рабочих мест. Для специалистов парка будет возведен современный жилой район.

Стать резидентами индустриального парка готовы уже 13 кампаний, среди них «Эр Ликид», «Сахалин Турбина Сервис», «Интра».

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в 2020 году добыли рекордный объём газа за всю историю проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — более 30 млрд кубометров.