Париж, , 07:32 — REGNUM Власти Франция считают, что правительство Мали должно прояснить свои планы, касающиеся борьбы с исламистским терроризмом. Об этом 28 сентября сообщило Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского президента.

Мали Fred Marie

По словам одного из советников главы государства, Елисейский дворец призывает пришедших к власти малайских военных отказаться от услуг наемников, которые, по мнению Парижа стали причиной «беспорядка» в Ливии и Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Кроме того, он отметил, что Франции важно, чтобы новое руководство Мали соблюдало взятые на себя обязательства по поводу политического перехода в этой африканской республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае, если в Мали начнут работу сотрудники «частной военной компании Вагнера», то Франция выведет войска из указанной страны.

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