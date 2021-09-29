Владивосток, 29 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Приморье готовятся к Всероссийской переписи населения — уже определились муниципалитеты-лидеры по набору волонтёров: Уссурийск, Дальнегорск, Фокино, Дальнереченск, Хорольский и Ханкайский округа, а также Шкотовский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе краевого правительства.

V-2020.org Перепись населения

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О желании работать в дни переписи уже заявили более 350 активистов, живущих в разных городах и районах.

Отмечается, что не стоит путать волонтеров и переписчиков. Добровольцам не придётся ходить по домам. Они будут давать консультации только в МФЦ и в переписных пунктах.

На время работы волонтёров обеспечат питанием и средствами индивидуальной защиты.

Записаться в волонтёры переписи можно до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске идёт подготовка к Всероссийской переписи населения, которая стартует 15 октября. На сегодня заключены договоры с семью вузами города — участниками переписной кампании станут более 1,5 тыс. студентов.