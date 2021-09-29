Токио, , 07:21 — REGNUM Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который также станет и новым премьер-министром страны, скорее всего, определится по итогам второго тура голосования на партийных выборах. Об этом со ссылкой на неофициальные данные предварительного подсчёта голосов выборщиков от региональных отделений ЛДП 29 сентября сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, первый тур голосования не сможет выявить безусловного лидера. А во второй тур выйдут бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и Таро Коно, ранее возглавлявший военное и внешнеполитическое ведомства.

Рядовые члены региональных организаций ЛДП завершили голосование 28 сентября. 29 сентября проголосуют члены партии — депутаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередная сессия парламента Японии, на которой депутаты изберут преемника действующего премьер-министра страны Ёсихидэ Суги, откроется 4 октября.

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