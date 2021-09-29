Оттава, 29 сентября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Новое правительство Канады будет сформировано в октябре, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо 28 сентября на пресс-конференции.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Он отметил, что разговаривал по этому вопросу с генерал-губернатором страны Мэри Саймон. Трюдо добавил, что его заместитель Христя Фриланд, которая также является министром финансов Канады, сохранит свои должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава оппозиционной Консервативной партии Канады Эрин О'Тул поздравила Джастина Трюдо с победой Либеральной партии на парламентских выборах, получившей 159 из 338 мандатов в нижней палате.