Кемерово, 29 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Кемерове сотрудники обслуживающих организаций приступили к консервации шести фонтанов в жилом районе Лесная Поляна. Об этом сообщает мэрия города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фонтан

В администрации муниципалитета уточнили, что с 1 октября начнутся работы по консервации ещё девяти фонтанов.

Отмечается, что работы проводятся в несколько этапов, включающих в себя слив воды, очистку дна и стенок фонтана, а также металлических деталей, находившихся в контакте с водой. После этого проходит консервация фильтрационного и насосного оборудования. Далее демонтируются детали, которые могут повредиться под воздействием замёрзшей воды, и фонтан накрывается специальными защитными конструкциями.