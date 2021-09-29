Челябинск, 29 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В минздраве Челябинской области силовики провели обыск. ту информацию подтвердили журналистам сами представители ведомства.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Представители силовых структур пожаловали в министерство 28 сентября. Чиновники со своей стороны заявляют, что заинтересованы в объективном результате следственных действий и окажут правоохранительным органам всё необходимое содействие.

По данным местных СМИ, причиной интереса силовиков стала информация о якобы покупке компьютерных томографов по завышенным ценам. Ранее по этому факту было возбуждено уголовное дело. О задержанных пока не сообщается,