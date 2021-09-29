Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. На Сахалине в 2020 году добыли рекордный объём газа за всю историю проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — более 30 млрд кубометров, об этом на 25-м Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина» 28 сентября заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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До конца 2025 года планируется сохранить ежегодный объём добычи газа на уровне 29 млрд кубометров — это на 1,5 млрд кубометров больше, чем в предыдущие пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, запредельные цены на газ, сложившиеся в Европе (как раз в преддверии отопительного сезона), выглядят следствием совпадения ряда негативных факторов, сошедшихся в одном временном промежутке, заявил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.