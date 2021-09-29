Вьентьян, 29 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Летучие мыши-переносчики вируса, сходного с коронавирусом SARS-CoV-2 были обнаружены исследователями в пещерах на севере Лаоса. Об этом 28 сентября сообщает научный журнал Nature.

Matt Reinbold Летучая мышь

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Крылатых млекопитающих обнаружили учёные из института Пастера во Франции и Национального университета Лаоса. Обнаруженный у летучих мышей вирус очень близок в генетическом плане к SARS-CoV-2. Исследователи предполагают, что в теории, при определённых условиях, патоген может передаваться и человеку.

Обнаружившие новый вирус учёные не исключают, что коронавирус SARS-CoV-2, который продолжает своё шествие по планете, может иметь естественное происхождение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разведка США отвергла версию об искусственном происхождении коронавируса.