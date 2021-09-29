Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Бурятии эпидемиологическая ситуация по коронавирусу остаётся напряжённой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 73 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 58 866, из которых 28 395 приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 30 396 человек, в том числе 122 за последние сутки.

Добавим, что по состоянию на 29 сентября, более 2,9 тыс. жителей остаются в числе контактных лиц.