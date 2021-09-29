Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Прокуратура в Бурятии выявила недостатки в работе властей республики по минимизации последствий паводка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства, режим ЧС до сих пор действует в границах пяти муниципальных образований.

Правительство Бурятии Наводнение в посёлке Наушки, Бурятия

Региональные власти и органы местного самоуправления, как отмечается, приняли «определённые меры к минимизации последствий паводка». Однако в ходе проверки выяснилось, что некоторые необходимые мероприятия были проведены несвоевременно. Среди них формирование материальных резервов, организация пунктов временного размещения людей, проведение берегоукрепительных работ и так далее.

Для устранения нарушений было внесено более стаактов прокурорского реагирования. 69 чиновников разного уровня получили предостережения. В результате после вмешательства надзорного органа былаускорена процедура получения мер поддержки населения.

«По представлению прокуратуры республики, внесенному заместителю Председателя Правительства республики в июне текущего года, заключен контракт на сумму 12,3 млн рублей на проведение работ по берегоукреплению реки Селенга в с. Сотниково протяженностью 387 м», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители подтопленных поселений Кяхтинского района Бурятии пожаловались главе региона Алексею Цыденовуна волокиту и долгое составление актов на выплаты.

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