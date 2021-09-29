Ханты-Мансийск, 29 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом нефтебуровую компанию Урала — ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз». В отношении актива, долги которого превышают 988 млн рублей, введено конкурсное производство на пять месяцев, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсным управляющим назначен Эдуард Чу — участник союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» из Екатеринбурга. Отчёт управляющего рассмотрят 10 февраля 2022 года.

Стоит отметить, в мае 2021 года в суд поступило заявление Creation Investment (ASIA) Limited о намерении погасить требования к ООО, но долги к дате слушаний так и не были погашены. К сентябрю 2021 года в реестр были включены претензии кредиторов на общую сумму 988 656 011,63 рубля, из которых 845 694 475,97 рубля — основной долг, 142 961 535,66 рубля — финансовые санкции.

Напомним, банкротное дело в отношении должника иницировало ООО «ВышТрансБурСервис». В июне 2020 года в отношении ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз» ввели первый этап в процедуре — наблюдение.