Челябинск, 29 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Челябинской области скончалась бывшая главный редактор газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк. Об этом пишут СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Женщине было 35 лет. У неё осталась дочь-подросток

Газета «Копейский рабочий» под её руководством стала известна тем, что с ней фотографировались «звёзды» Голливуда. Фотографии затем размещались на страницах издания. В последнее время Викалюк возглавляла местную телекомпанию.