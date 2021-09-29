На Урале умерла журналистка, с газетой которой фотографировались «звёзды»
Челябинск, 29 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Челябинской области скончалась бывшая главный редактор газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк. Об этом пишут СМИ.
Марина Каширская ИА REGNUM
Свечи
Женщине было 35 лет. У неё осталась дочь-подросток
Газета «Копейский рабочий» под её руководством стала известна тем, что с ней фотографировались «звёзды» Голливуда. Фотографии затем размещались на страницах издания. В последнее время Викалюк возглавляла местную телекомпанию.