Биробиджан, 29 сентября 2021, 07:08 — REGNUM В Совете Федерации Еврейскую АО продолжит представлять Владимир Джабаров. Его кандидатуру 29 сентября поддержали депутаты нового созыва Заксобрания региона, написало ЕАОMedia.
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Избрать Владимира Джабарова сенатором предложил утверждённый спикером Заксобрания Роман Бойко.
В Совете Федерации он представляет ЕАО уже 12 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, представительный орган ЕАО возглавил единоросс, экс-руководитель ГУ МЧС по региону Роман Бойко. Его избрали председателям единогласно.