Киев, 29 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Нелегальных мигрантов из Сирии обнаружили украинские пограничники при досмотре судна с грузом тканей, прибывшего из Турции в порт Одессы. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба государственной погранслужбы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Двоих мигрантов пограничники обнаружили среди груза тканей, документов у нарушителей при себе не было. Нелегальные мигранты во время допроса признались, что прибыли из Сирии и конечной целью их путешествия является Италия, где проживают родственники.

Оба мигранта сообщили, что за возможность доехать до Италии спрятанными среди тканей они заплатили в Турции по семь тыс. евро каждый. Кроме того, выяснилось, что беженцев в Одессе возле пункта пропуска ждал их соотечественник, у которого уже есть вид на жительство на Украине.

В настоящее время по факту незаконного пересечения границы было открыто уголовное производство. Уточняются все обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Польше подозреваемых в пособничестве нелегальным беженцам.