Биробиджан, 29 сентября 2021, 07:03 — REGNUM Представительный орган Еврейской АО возглавил единоросс, экс-руководитель ГУ МЧС по региону Роман Бойко. Его избрали председателем единогласно, написало ЕАОMedia.
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На заседании, где было принято решение, присутствовали 17 депутатов. Новый спикер Заксобрания ЕАО поблагодарил их за поддержку.
Как сообщало ИА REGNUM, на первом заседании Законодательного собрания Еврейской автономной области 29 сентября коммунисты предложили перенести сессию и пересмотреть итоги прошедших выборов. Высказав недовольство итогами голосования, фракция КПРФ покинула заседание.