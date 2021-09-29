Тобольск, Тюменская область, 29 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске осквернили памятник Ермаку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Odessey Стела Ермаку. Тобольск

Памятник землепроходцу и одному из основателей Сибири изрисовали ссылками на различные аккаунты в Instagram. Полицейские устанавливают лиц, которые нанесли надписи.

Напомним, памятник Ермаку Тимофеевичу установлен в Тобольске в 1836 году и является объектом культурного наследия федерального значения.