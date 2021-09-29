Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Избранные депутаты Заксобрания Свердловской области получили удостоверения. Церемония состоялась в конференц-зале областного Дома правительства на торжественном собрании, сообщает пресс-служба регионального законодательного органа.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

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В мероприятии принял участие губернатор Евгений Куйвашев, спикер Заксобрания предыдущих двух созывов Людмила Бабушкина и другие. А собственно вручение произвели глава облизбиркома Владимир Русинов и руководители окружных избиркомов.

Куйвашев обратил внимание избранников на то, что органам исполнительной и законодательной власти предстоит сосредоточить свои усилия на работе по достижению национальных целей развития, на выполнении поручений президента России Владимира Путина по укреплению экономики и по обеспечению высокого качества жизни населения. В ближайшее время предстоит сформировать бюджет региона на три года. И в нём должны быть отражены все важнейшие запросы и предложения избирателей, прозвучавшие во время предвыборной кампании.

«Поэтому прошу вас незамедлительно приступить к исполнению депутатских полномочий и активно включиться в работу», — призвал Куйвашев.

Бабушкина обратилась к губернатору и собравшимся от имени избранных депутатов. Она поблагодарила исполнительную власть за конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом и облизбирком за организацию выборов в деловой и спокойной обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли 17−19 сентября. В Заксобрание избрали 50 человек, в том числе 25 по одномандатным округам.