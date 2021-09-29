Чемальский район, Алтай, 29 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Чемальском районе Республики Алтай перед судом предстанет 17-летний подросток из Новокузнецка, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Конопля

По данным следствия, обвиняемый приехал на Алтай в начале июля 2021 года с друзьями на отдых. Днём 17 июля он увидел растущие вдоль дороги между сёлами Чемал и Уожан дикорастущие кусты конопли.

«Собрав в чехол для туристической палатки верхушечные части, листья и стебли дикорастущей конопли, злоумышленник тем самым незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство — марихуану в крупном размере массой не менее 236 грамм», — отметили в ведомстве.

Свёрток он спрятал там же, пока их не нашли в тот же день полицейские. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены прокурору.

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