Критики дали максимальную оценку новому фильму с Дензелом Вашингтоном
Лос-Анджелес, США, 29 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Последний фильм Дензела Вашингтона «Макбет» (The Tragedy of Macbeth) получил максимальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes. Информация была опубликована на сайте 28 сентября.
На момент написания этой новости свои обзоры на известном рейтинговом портале разместили 28 критиков, 14 из которых относятся к экспертам топ-уровня. Авторы обзоров, в частности, высоко оценили игру Вашингтона, который исполнил роль лорда Макбета, и Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла леди Макбет.
В основу картины «Макбет» режиссёра Джоэла Коэна легла классическая трагедия Уильяма Шекспира. Кинематографист перенёс на экран немного урезанную версию пьесы, кроме того, фильм выполнен в нетипичной стилистике: он представляет собой черно-белую картину с классическим соотношением сторон 1,37:1.