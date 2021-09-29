Лос-Анджелес, США, 29 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Последний фильм Дензела Вашингтона «Макбет» (The Tragedy of Macbeth) получил максимальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes. Информация была опубликована на сайте 28 сентября.

Цитата из к/ф «Два ствола». Реж. Бальтасар Кормакур. 2013. США Дензел Вашингтон в роли Бобби

На момент написания этой новости свои обзоры на известном рейтинговом портале разместили 28 критиков, 14 из которых относятся к экспертам топ-уровня. Авторы обзоров, в частности, высоко оценили игру Вашингтона, который исполнил роль лорда Макбета, и Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла леди Макбет.

В основу картины «Макбет» режиссёра Джоэла Коэна легла классическая трагедия Уильяма Шекспира. Кинематографист перенёс на экран немного урезанную версию пьесы, кроме того, фильм выполнен в нетипичной стилистике: он представляет собой черно-белую картину с классическим соотношением сторон 1,37:1.