Магадан, 29 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Житель Белгородской области отсудил у золотодобывающей компании за полученную травму во время крушения самолёта Ан-2 в Магадане 600 тыс. рублей.

Onni Kilpelainen Ан-2

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Борт с вахтовиками рухнул с 12 метров во время взлёта в Магадане в феврале 2020 года. Все пассажиры и экипаж остались живы, но пять человек получили серьёзные травмы позвоночника.

По информации «БелПресса», один из пострадавших работал в золотодобывающей компании «Т-Цемент». Ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Он получил тяжкий вред здоровью, на 30% утратил трудоспособность.

Мужчина обратился в суд и потребовал взыскать с компании «Т-Цемент» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представитель компании не пришёл на судебное заседание, но письменно просил не удовлетворять иск, так как самолёт упал из‑за халатности командира судна, поэтому он и должен возместить ущерб.

При этом работодатель ранее уже оказал пострадавшему материальную помощь в размере 827,6 тыс. рублей.

Суд пришёл к выводу, что ответственным по возмещению вреда в этом случае является работодатель.

Довод о том, что к несчастному случаю привела халатность командира воздушного судна, суд отклонил, так как травма получена при следовании к месту работы на самолёте работодателя. Это считается несчастным случаем на производстве. В итоге требования вахтовика удовлетворили частично и обязали работодателя выплатить 600 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту рухнувшего Ан-2 находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Все пассажиры — вахтовые рабочие.

Рассматривались две основные версии ЧП: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.