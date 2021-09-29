Пхеньян, 29 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Очередная сессия верховного народного собрания (однопалатный парламент) КНДР 14-го созыва открылась в Пхеньяне. Об этом 28 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Отмечается, что лидера страны Ким Чен Ына на открытии сессии не было. Депутаты приняли повестку сессии и приступили к обсуждению ключевых вопросов внутренней политики. Были рассмотрены законопроекты о развитии городов и уездов, об образовании, а также изменения и дополнения к закону о плане развития народного хозяйства.

Депутаты единогласно проголосовали за вступление в силу закона о вторичном сырье и рассмотрели ошибки, допущенные в сфере народного хозяйства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в КНДР потребовали уважения от Южной Кореи.