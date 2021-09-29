Штат Калифорния, США, 29 сентября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Бывший президент Перу Алехандро Толедо, который с 2019 года находится в США под арестом в связи с обвинениями в коррупции, может быть выдан на родину. Об этом со ссылкой на решение федерального окружного суда США по Северному округу штата Калифорния 28 сентября сообщает агентство Bloomberg.

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цитата из решения суда «Заслушав и рассмотрев доказательства совершения преступления, суд счёл их достаточными для подтверждения обвинений в сговоре и отмывании денег в соответствии с положениями договора о выдаче между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Перу».

Как следует из документа, судья Томас Хикссон отклонил прошение 73-летнего Толедо об отказе в экстрадиции в Перу. Отмечается, что запрос латиноамериканской страны об экстрадиции экс-президента поддержали представители минюста США.

Напомним, Алехандро Толедо был задержан в США 16 июля 2019 года после соответствующего запроса властей Перу, обвиняющих бывшего президента в коррупции во время нахождения у власти, с 2001 по 2006 год. По информации СМИ, в 2013 году экс-президент Перу получил гражданство США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года судья американского города Сан-Франциско отказал в освобождении под залог бывшему президенту Перу Алехандро Толедо, обвиняемому в коррупции.