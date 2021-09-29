Горно-Алтайск, 29 сентября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе, где выявлено восемь новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска (7 новых случаев), Улаганского (+7), Онгудайского (+4), Усть-Канского (+4) и других районов.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 21 550. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 20 462 человека, в том числе 65 за последние сутки.

«Всего проведено 282 736 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 811 проб», — добавили в оперштабе.