В Амурской области с лесными пожарами будут бороться с помощью видеокамер
Благовещенск, 29 сентября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В лесах Приамурья установят 49 видеокамер. Предполагается, что эта мера даст возможность оперативно реагировать на возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе правительства региона.
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К 2022 году таких видеокамер в Приамурье будет 49, из них уже установлены восемь.
Леса региона также мониторят из космоса, данные со спутников обновляются каждые 10 минут.
В 2021 году в Приамурье лесные пожары охватили территорию в 81 тыс. га. Площадь возгораний вдвое меньше, чем в прошлом году. В лесопожарных группировках региона работают 950 человек и 445 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Приамурья с 20 сентября действует особый противопожарный режим. Причиной таких ограничительных мер стала тёплая и сухая осень.