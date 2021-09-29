Благовещенск, 29 сентября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В лесах Приамурья установят 49 видеокамер. Предполагается, что эта мера даст возможность оперативно реагировать на возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба департамента природно-ресурсного регулирования Установка видеокамер в лесах Ямала

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К 2022 году таких видеокамер в Приамурье будет 49, из них уже установлены восемь.

«Для дополнительного оснащения амурских лесхозов в рамках нацпроекта «Экология» за счёт федерального бюджета приобретено 25 единиц техники, ещё семь единиц будет поставлено в течение месяца. С начала пожароопасного сезона 2021 года взята в работу система «Лесохранитель» и уже хорошо себя зарекомендовала. Сейчас по программе охвачено девять муниципалитетов, до конца года вдоль федеральной трассы дополнительно установят 16 видеокамер. Всего 49 видеокамер для раннего обнаружения возгораний установят в Приамурье к 2022 году. Они позволят на ранней стадии определять место пожара и в наиболее короткий период реагировать на возгорания», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Леса региона также мониторят из космоса, данные со спутников обновляются каждые 10 минут.

В 2021 году в Приамурье лесные пожары охватили территорию в 81 тыс. га. Площадь возгораний вдвое меньше, чем в прошлом году. В лесопожарных группировках региона работают 950 человек и 445 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Приамурья с 20 сентября действует особый противопожарный режим. Причиной таких ограничительных мер стала тёплая и сухая осень.