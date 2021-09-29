Тегеран, 29 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. 28 сентября генеральный прокурор иранской провинции Йезд заявил, что силы безопасности изъяли 1130 килограммов наркотиков у торговцев наркотиками в юго-восточной провинции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммадреза Хаддадзаде, генеральный прокурор провинции Йезд на юго-востоке Ирана, заявил, что группы наркоторговцев пытались переправить партию наркотиков из восточных в северные районы страны.

Прокурор отметил, что в ходе операции по задержанию наркоторговцев было арестовано шесть человек и у них также конфисковано два транспортных средства.

С начала текущего иранского 1400 года (наступил 21 марта 2021 года) в ходе 22 отдельных операций разведывательных сил в провинции Йезд было изъято около 6 тонн наркотиков, при этом арестованы 24 наркоторговца.

Йезд соединяет южные и восточные провинции Ирана с центральными районами страны.