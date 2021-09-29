Тегеран, 29 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Согласно плану, каждой иранской провинции будет предоставлена одна неделя для демонстрации своих возможностей на выставке Экспо-2020 в Дубае, по словам управляющего директора Иранской международной выставочной компании. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 сентября.

Выступая на пресс-конференции, Хасан Замани отметил экономическое, культурное, социальное и политическое значение выставки, заявив, что в мероприятии примут участие 198 стран.

Замани подчеркнул, что павильон Ирана на выставке откроется 2 октября с участием министра промышленности, шахт и торговли. Касаясь повестки дня Ирана на мероприятии, он заявил, что страна в первую очередь сосредоточена на ненефтяном экспорте, который, по прогнозам, достигнет 100 миллиардов долларов, а затем страна будет стремиться к инвестициям в различные проекты.

«Иран потратил меньше всего денег на проектирование своего павильона по сравнению с другими странами-участницами», — сказал он, отметив, что иранский павильон был выбран в числе восьми лучших павильонов на мероприятии.

Выставка Экспо-2020 в Дубае проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.