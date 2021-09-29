Новосибирск, 29 сентября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В новосибирском селе Усть-Тарка погибли сотни ворон. Причина — отравление опасным химическим веществом. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на руководителя управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергея Кузлякина.

Птица

«Инфекция исключена. Токсикология, отравление, определили группу — фосфорно-органические соединения, конкретно каким препаратом, пока не известно», — уточнил эксперт.

По его словам, существует множество препаратов с такой формулой, например, хлорофос. Исследования в связи с гибелью ворон ещё продолжаются.