Тегеран, 29 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. 28 сентября посол Ирана в Белграде и глава сербской библиотеки Адлигат на встрече упомянули о всесторонних двусторонних связях и подчеркнули необходимость улучшения культурного сотрудничества, в том числе в области взаимодействия государственных библиотек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Рашид Хассанпур на встрече с Виктором Лазичем, выразив удовлетворение культурной деятельностью Института культуры Адлигат, объявил о готовности посольства Ирана в Белграде и атташата по культуре поддерживать в дальнейшем эти культурные мероприятия.

«Расширение двустороннего культурного сотрудничества, знакомство с богатой современной иранской культурой и цивилизацией, а также поддержка исследований в области иранологии в Сербии являются нашими естественными обязанностями, и мы не упустим возможности для таких шагов», — отметил посол Ирана.

Хассанпур подчеркнул, что культурная дипломатия играет значимую роль в улучшении отношений между странами, при этом в 2016 году был подписан план культурного сотрудничества между двумя странами, и одновременно был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между национальными библиотеками двух стран.

Глава Культурного музея Адлигат также на встрече рассказал о названиях предлагаемого плана двустороннего сотрудничества и представил свое предложение о расширении сотрудничества с Национальной библиотекой Ирана, Организацией документов Исламской Республики и Организацией почты Ирана, а также об обмене почтовыми марками и выпуске совместной марки.