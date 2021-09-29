Тегеран, 29 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. 28 сентября министерство здравоохранения объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 119 888, причем 239 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 239 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 119 888», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа был выявлен 11 701 новый случай заражения COVID-19, при этом 1821 человек госпитализирован». Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 988 109 пациентов из общего числа 5 559 691 инфицированного человека выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении отмечается, что 6124 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 36 908 191 иранец получил первую дозу вакцины против коронавируса.