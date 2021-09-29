Тегеран, 29 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. 28 сентября высокопоставленный представитель Иранской организации портов и судоходства (PMO) заявил, что за последние 6 месяцев в иранских портах было выгружено почти два миллиона тонн пшеницы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Фархад Монтасар Кушсари, заместитель директора PMO по портам и экономике, отметил, что 122 судна выгрузили 1 945 421 тонну пшеницы за первые шесть месяцев текущего персидского года (21 марта — 22 сентября), при этом ожидается, что 1,8 миллиона тонн также будут выгружены в течение второго полугодия.

Он подчеркнул, что PMO оборудовал все порты в стране для разгрузки импортируемой пшеницы и передачи непосредственно в центры потребления, без хранения каких-либо грузов в портах.

«Организация также осуществляет сотрудничество с Организацией по техническому обслуживанию и транспортировке дорог Ирана и Железными дорогами Исламской Республики Иран для поставки грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов», — сообщил иранский представитель.