Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Бурятии к интернету подключат ещё 446 социально значимых объектов: школ, фельдшерских пунктов, учреждений культуры и так далее. В результате заключительный этап нацпроекта «Цифровая экономика» будет реализован досрочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Rock1997 Интернет

Реализация проекта в республике стартовала в 2019 году. В первый год «Ростелеком» построил в районах 163 км волоконно-оптических линий связи и провёл интернет в 278 организаций. В 2020 году было проложено ещё более 400 км оптики, а доступ к сети появился в 342 социальных учреждениях.

По словам главы региона Алексея Цыденова, интернет позволит организациям эффективнее организовывать рабочие процессы, что в свою очередь улучшит качество их работы.

«На сегодняшний день завершены строительные работы и монтаж оборудования, обеспечена полная техническая готовность для подключения к интернету новых объектов», — добавили в правительстве.