Тегеран, , 07:33 — REGNUM Страны, которые не осудили террористические акты против иранского ядерного объекта, не имеют полномочий комментировать отношения Ирана и МАГАТЭ, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами в ответ на недавнее заявление США о доступе к ядерной программе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 сентября.

Эслами заявил журналистам, что Россия является членом группы 4+1, в связи с чем он собирается обсудить с российскими официальными лицами Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а также пути его реализации.

28 сентября Эслами прибыл в Москву и был официально встречен послом Ирана в Москве Каземом Джалали, сотрудниками иранского посольства и должностными лицами Российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Глава Организации по атомной энергии Ирана собирается встретиться с президентом «Росатома» Алексеем Лихачевым. Стороны обсудят последние разработки и сотрудничество между AEOI и Росатомом.

Напомним, что 27 сентября власти США заявили: «Иран должен прекратить отказывать МАГАТЭ в доступе к мастерской по изготовлению деталей для центрифуг, как было согласовано две недели назад, или в течение нескольких дней столкнется с дипломатическим возмездием со стороны Совета управляющих МАГАТЭ»