Тегеран, 29 сентября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 28 сентября постоянное представительство Ирана при ООН подтвердило постоянный суверенитет Ирана над островами Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отвечая на необоснованные заявления представителя Объединенных Арабских Эмиратов в отношении территориальной целостности страны, представительство Ирана заявило, что Исламская Республика подтверждает свою последовательную и принципиальную позицию о том, что она не признает существование какого-либо подобного спора между Ираном и ОАЭ.

«Три острова являются неотъемлемой частью иранской территории, и поэтому любые утверждения об обратном категорически отвергаются», — говорится в заявлении.

Однако, как заявило представительство, Иран всегда выражал готовность вести переговоры с ОАЭ на двусторонней основе с целью устранения любых недоразумений, которые могут возникнуть по поводу острова Абу-Муса.

Миссия Ирана также напомнила представителю ОАЭ, что термин «Персидский залив» является правильным названием для водоема, расположенного между Аравийским полуостровом и Иранским плато с 500 года до н.э., и останется таковым навсегда.