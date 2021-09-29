Тегеран, , 07:37 — REGNUM 28 сентября второй секретарь постоянного представительства Ирана при ООН Пайман Гадиркоми в своем заявлении отметил, что Израиль не может отвлечь внимание международного сообщества от своих дестабилизирующих действий в регионе, проводя систематическую антииранскую кампанию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Режим не может отвлечь наше внимание от своей давней пагубной и дестабилизирующей деятельности в регионе, проводя широкомасштабную систематическую иранофобскую кампанию», — сообщил Гадиркоми в своем заявлении, выступая на общих дебатах 76-й сессии ГА ООН.

«Я взял слово, чтобы ответить на необоснованные обвинения, выдвинутые сегодня премьер-министром Израиля», — отметил он. Дипломат подчеркнул: «Как и его печально известный предшественник, в своем заявлении он изо всех сил старался распространить как можно больше дезинформации и выдвинуть как можно больше необоснованных обвинений против моей страны».

«Он играл роль жертвы и отчаянно пытался изобразить израильский режим невиновным в совершенных деяниях», — отметил он, при этом заявив: «В этом нет ничего удивительного. Обман всегда являлся частью их повестки дня».