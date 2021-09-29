Тегеран, 29 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. 28 сентября командующий силами полиции иранской провинции Керманшах объявил об обнаружении и конфискации 56 единиц незаконного оружия, а также аресте 38 человек, причастных к незаконной деятельности на территории Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал Хасан Хейдари сообщил журналистам IRNA, что силы безопасности в рамках своей операции, направленной на сбор незаконного оружия и боеприпасов, приступили к выполнению 72-часовой задачи по всей провинции.

«В ходе выполнения этой задачи было обнаружено и конфисковано 56 единиц оружия, в том числе 34 охотничьих ружья, 20 кольтов, два автомата Калашникова и 250 патронов», — отметил генерал.

Тем временем генерал Хейдари объявил, что 38 арестованных лиц были переданы правоохранительным органам для дальнейшего судебного разбирательства.