Тегеран, , 07:53 — REGNUM 28 сентября аналитик по делам Ближнего Востока заявил, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией проходят благоприятно, поскольку с обеих сторон существует серьезная воля к возобновлению отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Камран Карами, ссылаясь на переговоры двух стран в течение последних недель, рассказал в интервью IRNA, что многочисленные переменные и факторы заставили Саудовскую Аравию предпринять шаги по разрядке напряженности с Ираном. «Первой переменной являлось давление США на Саудовскую Аравию, чтобы она приняла решение и вступила в диалог с Ираном», — заявил аналитик.

Он отметил, что Саудовская Аравия начала переговоры о разрядке с Катаром с начала января 2021 года, затем направила несколько нот в Турцию для совместного решения проблемы и в конечном итоге заговорила о переговорах с Ираном.

Глава Центра стратегических исследований Ближнего Востока подчеркнул, что второй переменной, которая привела к пересмотру саудитами своих отношений со странами региона, включая Иран, являлись проблемы, связанные с преемственностью наследного принца Саудовской Аравии.

«В течение последних месяцев ходили слухи о поддержке американскими властями Мухаммеда бен Найефа, бывшего наследного принца Саудовской Аравии. Это давление заставило Мухаммеда бен Салмана осознать, что напряженность в отношениях со странами региона представляет угрозу для его становления следующим королем, в связи с чем ему необходима разрядка с региональными игроками, чтобы стабилизировать свое положение внутри страны», — заявил Карами.