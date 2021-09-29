Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом провёл помощник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом 28 сентября сообщает портал Axios.

Флажки США и Саудовской Аравии U.S. Army Security Assistance Comm

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в Йемене и с правами человека. Стороны пришли к заключению о необходимости усиления дипломатического взаимодействия с участниками конфликта в этой стране. Также отмечается, что Салливан обсудил «ценности американской внешней политики при президентстве Байдена» и вопрос, связанный с правами человека и их месте во взаимоотношениях США с давними союзниками и партнёрами.

Встреча политиков состоялась в Неоме. Помощника Байдена сопровождали специальный посланник по Йемену Тим Лендеркинг, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгарк и высокопоставленный дипломат США в Эр-Рияде Мартина Стронг. С наследным принцем на встрече присутствовали представители кабинета министров Саудовской Аравии.

Утверждается, что Белый дом не афиширует эту встречу. Не было опубликовано ни одной совместной фотографии помощника Байдена и наследного принца, а информация о визите была обнародована лишь когда Салливан уже прибыл в Саудовскую Аравию. Также уточняется, что специальный посланник по Йемену Лендеркинг останется в регионе для продолжения дискуссий в Саудовской Аравии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.

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