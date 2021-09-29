Вашингтон, 29 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом провёл помощник президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом 28 сентября сообщает портал Axios.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в Йемене и с правами человека. Стороны пришли к заключению о необходимости усиления дипломатического взаимодействия с участниками конфликта в этой стране. Также отмечается, что Салливан обсудил «ценности американской внешней политики при президентстве Байдена» и вопрос, связанный с правами человека и их месте во взаимоотношениях США с давними союзниками и партнёрами.

Встреча политиков состоялась в Неоме. Помощника Байдена сопровождали специальный посланник по Йемену Тим Лендеркинг, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгарк и высокопоставленный дипломат США в Эр-Рияде Мартина Стронг. С наследным принцем на встрече присутствовали представители кабинета министров Саудовской Аравии.

Утверждается, что Белый дом не афиширует эту встречу. Не было опубликовано ни одной совместной фотографии помощника Байдена и наследного принца, а информация о визите была обнародована лишь когда Салливан уже прибыл в Саудовскую Аравию. Также уточняется, что специальный посланник по Йемену Лендеркинг останется в регионе для продолжения дискуссий в Саудовской Аравии.

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