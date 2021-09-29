Улан-Удэ, 29 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 58 866. Об этом утром 29 сентября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 28 395 случая заражения (48% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли четыре пациента с COVID-19 (всего умерли 1846 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 486 больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1204 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 50 396 (+122) человека.

В реанимации остаются 57 пациентов в тяжёлом состоянии (36 — старше 65 лет). В том числе 15 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (12 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 79,5% — из 611 перепрофилированных коек заняты 486.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за время пандемии зарегистрировано 1842 летальных случая среди пациентов с коронавирусом, в том числе, пять человек умерли за последние сутки.